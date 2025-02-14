Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 02:16
Müşteki ve tanık durumunda soruşturma dosyası hukuk işlerine gönderilmemeli

Bir konu ile ilgili polis merkezinde şikayetçi olduğunuzda, soruşturma dosyasını hukuk işlerine istiyorlar. Şüpheli, müşteki veya tanık olarak ifade verdiğinizde de istiyorlar.

657'ye göre memurla ilgili soruşturma dosyasını memurun kurumuna gönderme görevi ve sorumluluğu Cumhuriyet Savcısında.

Polis merkezleri soruşturma işlemlerini cumhuriyet savcıları adına yürütürler ve CMK'ya göre soruşturma aşaması gizlidir. Hukuk işleri tarafından soruşturma dosyasının talep edilmesi bana gore Kanuni değildir. Cumhuriyet savcısına bilgi vermeden o dosyayı gönderemezsiniz.

Mesela üst kat komşunuz gürültü yaptı. Sizde rahatsızlık vermekten polis merkezine gidip şikayetçi oluyorsunuz. Müşteki sizsiniz. Sizinle ilgili karşı tarafın bir iddiası yok hatta sizden özür diliyor. Polis merkezi dosyayı hukuk işlemine gönderiyor. Bu konu ile ilgili soruşturma açılıyor. Normalde şikayetçi olduğunuz konudan idari soruşturma geçiriyorsunuz. Bu konu yaşandı. Hepimizin başına gelebilir.

Böyle bir şey yaşarsam bundan sonra Cumhuriyet savcılığına gidip şikayetçi olacağım o dosyayi Cumhuriyet savcısına bilgi vermeden hukuk işlerine gönderenlerden. Herkes müşteki olarak hak arama hürriyetine sahiptir. Kendisiyle ilgili bir iddia yok ise herhangi bir soruşturma açılmaması gerekir. Bu uygulama neticesinde polisler haklı olsalar bile polis merkezine gidip şikayetçi olamıyorlar.

Hele bir konuda tanık olarak ifade verenin dosyası neden hukuk işlerine gitsin. Silah kaybetme konusu gibi bir konuda müşteki değilsek ve dosyada polisle ilgili bir iddia yok ise idari soruşturma açılmaması gerekir.


Deli-Kurt2017
Şef
14 Şubat 2025 03:57

Onunla ilgili bir yazi vardi suan bulamadim. Hatirladigim kadariyla süpheli bir olaya karistiginizda bilgi veriliyor. Ben müsteki ya da taniksa ve meslegini ilgilendirmiyorsa göndermiyorum.


Memur486
14 Şubat 2025 07:49
Kesinlikle öyle şüpheli isen bilgi verilir. Diğer türlü bilgi verilmez hukuk işlerine

veba1982
Genel Müdür
14 Şubat 2025 08:20
kolluk gözetim sistemine göre polis jandarma gibi kolluk görevlilerinin tc leri sisteme kayıtlı. Bu tc ile şüpheli musteki şüpheli olarak ekip projesine şahıs eklendiğinde otomatik olarak kolluk gozetime de bu bilgi gidiyor. ertesi gün bulunduğum birime kolluk gozetimden yazı gelir dosyayı isterler. sisteme sadece bilgi sahibi veya müşteki girisi olursa kolluk gözetim yazı istemez. geçenlerde bir bekcinin tanık ifadesini alin yazı gelmedim ama ekip mukavemetd karıştı müşteki şüpheli gurur yapıldı ertesi gün yazı geldi. sizin biriminiz sadece müşteki veya tanık sıfatı olan kollugun evrakın kolluk gözetim veya personele ginderiyirsa burda yanlışlık vardır

altıntaşli
Şube Müdürü
14 Şubat 2025 08:38

Müşteki ya da tanık ise gönderilmemeli. Ama maalesef gonderiliyor


veba1982
Genel Müdür
14 Şubat 2025 08:45
gönderenlerin bilgi eksikliği var yada ben göndereyim de onlar ne yaparsa yapsınlar diyorlardır

Nizamettin1453
Genel Müdür
14 Şubat 2025 12:44

Emniyetin işi soruşturma ya , gerekli gereksiz herşeyi sorusturup duruyor, personel neyapsa neye karissa bide emniyet soruşturuyon, Sendika yok ya ne olcak sanki aç sorusturmayı

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