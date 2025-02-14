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Editörler : Lanet


14 Şubat 2025 08:43
Kimi şikayet edeceğim

Merhaba, 7 şubat cuma günü garanti bankasından finansbanka bir eft gerçekleştirmek istedim. Alıcı kişinin soyadını yazarken harf hatasından dolayı yanlış yazdım karşı taraf paranın gelmediğini söyledi. Sonra para bana da gelmedi. Normal şartlarda geri geliyor diye biliyorum. İlk defa başıma geldi. Daha sonra, cuma günü olduğu için bir de saat 6 gibi olduğu için mesai saatleri dışında olduğunu düşündüm ve pazartesi günü gelir diye düşündüm. Haftasonu 2 bankanın da müşteri hizmetlerini aradım konuştum, garanti bankası para bizden çıkmış iletilmiş diyor. finansbankı aradım sordum para şuan havuzda bekliyor diyor. Ne zaman geri gelir diye sorduğumda da incelendikten sonra dediler. 2 banka da farklı şey söylüyor. Konuyla ilgişi şikayetvar'da mağdur olanları okudum çok sayıda mağdurların paraları 1,5 - 2 ay sonra geri gelmiş. Bu parayı neden havuzda tutuyorlar savcılığa suç duyurusunda bulunacağım fakat hangi birime şikayet edeceğimi bilmiyorum BDDK yı mı şikayet etmeliyim sizce?

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