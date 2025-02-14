Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2025 09:26
Kınama

Cezaevi sendikası kurucusu ve gecici ynt kurulu Başkanı Mustafa Balık ın resen atama sını(sürgününü ) kınıyoruz.. Adalet er geç yerini bulacak. ve sendikal mücadelemiz devam edecektir.. bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız..


karrppeenn
Aday Memur
14 Şubat 2025 12:24

nereye göndermişler yine ?

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