Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2025 09:29
İller arası tayin

Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan yapılan atama iller arasında ki münhal kadroları etkiliyor mu ? İller arası tayin için önümdeki tayinleri bekliyorım ama sayılar hep düşük geliyor. 1 sene öncesine kadar istediğim şehir benim puanıma düşüyordu. Artık öyle bir durum olmuyor. Haziranda sayılar nasıl olacak kimse bilemez tabi ama haziran öncesi sıfırdan alım yapılırsa münhal kadroların sayısı daha fazla düşer mi.

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