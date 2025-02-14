Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2025 10:04
Yazı İşleri Müdürü Yargı Paketi Değişikliği ?

Hepinize iyi günler diliyorum. Yargı Reformunda bahsi geçen, "yazı işleri müdürünün görev ve yetkilerinin" arttırılması cümlesinde amaçlanan ve kastedilen hususlar sizce neler olabilir. Samimi ve seviyeli bilgisi olup da cevap veren olursa sevinirim. İyi mesailer, şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize.


fleminx
Daire Başkanı
14 Şubat 2025 10:33

hukuk mahkemelerindeki YİM'leri etkileyecek bir değişiklik düşünülüyor. dava aşamalarının belli bir kısmını YİM sorumluluğuna verecekler galiba.

çünkü pakette "Ön inceleme duruşmasından önce tensip zaptı ile belirlenen işlemlerin

yazı işleri müdürlüğü tarafından eksiksiz şekilde yapılmasına ve takibine

yönelik düzenlemeler yapılacaktır" ibaresi yer alıyor.

gerçi bundan önceki stratejik hedeflerin kaçı yapıldı, o da var.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
14 Şubat 2025 11:17

Yargı reformu çalışıyormuş gibi yapılmak için yapılan bir sunum. Hayata geçecek bir durum yok.

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