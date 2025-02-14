Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2025 10:06
Mühendislik meslek kanunu

Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar....

Her yerde bas bas bağırıyoruz Mühendisilik Meslek Kanunu diye...

Oluşturulan bir taslak varmı....varsa kim oluşturmuş....Konu ile ilgili hiç bir yerde oluşturulan bir metin yada taslak bulamadım ilgili linkleri yada taslaklara nasıl ulaşabilirim.


korkiplaani
Aday Memur
14 Şubat 2025 10:12

Bir meslek kanunumuzun olması şart,tam bir düzensizlik hakim.

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