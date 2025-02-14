Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2025 10:55
Lojmandan 25 yıl çıkmama

Selamün aleyküm arkadaşlar Şanlıurfa Bozova Atatürk Barajı DSİ lojmanlarinda 3.sahislar(Ögretmen polis asker) da kalmaktadır. Görev yaptığım okul Atatürk Barajı DSİ sınırlarının içerisinde olduğu için lojmanda kalma hakkım var. Bizim okulda yukarıda söylediğim lojmanda 25 yıl, 15 yıl 17 yıldir kalan öğretmenlerimiz var ve bir türlü lojmandan çıkmaktadırlar. Lojman talebinde bulunduğumda DSİ müdürü boş yerimiz olmadığı için kalamazsin demektedir. Müdür beye lojman yönetmenliğini gosterdigimde ben kimseyi cikartamam demektedir. 15.bolge müdürüyle de görüştüm ama hiçbir sonuç elde edemedim. Bu işi nereye şikayet edebilirim ya da ne yapabilirim lütfen mantıklı cevaplar veriniz şimdiden çok teşekkür ederim

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