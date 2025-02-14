Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2025 11:03
6 yıllık memurum maaşım yeni atanan önlisans sözleşmeli personel ile aynı
Arkadaşlar çok ilginç değil mi? yani tamam öyle dağlar kadar fark olsun demiyorum ama gerçekten bu normal mi yani?? ayrıca 6 nın 1 i oldum bu ay derecem arttı ama maaşım bir önceki aya göre sadece 17 artmış. Bir de neden lisans ve önlisans arasında hiç bir fark yok onu da anlamış değilim. Ben hiç bir şey anlamadım bu işten çıldırmamak elde değil. lütfen bilgisi olan bendi bilgilendirebilir mi belki bilmediğim şeyler vardır diye soruyorum

E.Kayı Han
Editor
14 Şubat 2025 11:18

4'ün 1'ine düşene kadar bu şekilde olur ondan sonra ek ödeme cetvelleri ile arada ciddi farklar oluşmaya başlar.

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