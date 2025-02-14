KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


14 Şubat 2025 11:37
YDS ile Almanya da Öğretmenlik Yapmak

Merhaba arkadaşlar ben ingilizce öğretmeniyim yds sınavından 50 ve üstü alırsam almanya da öğretmenlik yapacağım. Seviyem neredeyse başlangıç düzeyinde olduğu için çok sınav için tereddütlüyüm. Sizce başlayabilir miyim ? Bu seviyeden başlayan kurs var mı ?


Çalışkan Mevlüde
14 Şubat 2025 11:50

Öncelikle merhaba hocam, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Neredeyse hiçbir yerde bilgi yoktu. Bu süreç, hem zorlu hem de çok güzel bir deneyim. Almanca konusunda duayen olarak tanınan ve bu alanda herkeste emeği olan Erdem Karabulut hocayı yıllardır tanıyorum. Şu an kariyer yolunda eğitim vermeye devam ediyor ve arkadaşlarım kendisinden eğitim aldı; çok memnun kaldılar. Ayrıca, yetiştirdiği hocalardan biri olan Silay Arık hocanın da kursları var. Ben de kendisine kaydoldum çünkü kurs, en temel seviyeden başlıyor. Bu konuda araştırma yapmanızı tavsiye ederim.

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