Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2025 11:44
Kademe derece

Günaydın

İzninizle size bir konu danışmak istiyorum

Ben teknisyen kadrosunda çalışan memurum

2007 yılı Meslek lisesi mezunuyum liseyi 3 yıl okudum

2014 yılı teknik öğretmenlik mezunuyum

2023 yılı mühendislik mezunuyum

2017 yılı 9 şubatta göreve başladım

Şuan benim kademe derecem kaç olmalı yardımcı olursanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

En az 3 maaş Promosyon için birlikZabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Vakıfbank promosyon güncellemesiYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Kurumlar arası geçiş hk.CTE gys Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirMaaş icrasıMaaş haczi ve mal bildirimiDerece kademe

Sözlük

kendim ettim kendim buldum 1 ısparta 2 her canlı ölümü tadacaktır 4 berat kandili 4 Bugün olanlar 4 Uyumadan önce ayakları birbirine sürtme 2 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 rabia naz vatan 1 Dehidrasyon 1 vesta 1

Son Haberler

Memur-Sen Avantaj Uygulaması Tanıtıldı: Memur ve Emeklilere Özel indirimler olacakMuhsin Yazıcıoğlu'nun Ölüm Davası Devam Ediyor2025-GUY Sınavı: Başvuruların AlınmasıKalp kapakçığı değişmişti! MHP lideri Bahçeli taburcu olduYangın 5 eve daha sıçradı! Vali'den açıklama geldi

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL