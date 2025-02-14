Eksik maaş yatırılan akademik personel (Şubat 2025 Doçent maaşı 65 bin)

Merhabalar değerli hocalarım. Bir devlet üniversitesinde görevliyim ve Aralık 2024 itibariyle doçent kadrosuna atamam yapıldı. 2024'ün son döneminde Dr. Öğr. Ü. olarak ortalama maaşım 59 bin civarındaydı. 2025 Ocak ayında doçent olarak zamlı maaşım ise 67 bin civarında oldu. Fakültenin tahakkuk ofisiyle görüştüğümde bugün bakarız hocam, yarın bakarız hocam şeklinde ertelediler. En son dün fakülte sekreteri derece/kadememin 6/3 olduğunu ileri sürerek bordromun doğru olduğunu söyledi. Ancak benim maaş derece/kademem 3/1. Emeklilik derece/kademem 6/3. Bugün de bordromda Şubat 2025 doçent maaşım 65 bin küsur görünmekte. Dr. Öğr. Ü. olsam daha fazla maaş alırdım. Bu bana hayatın olağan akışına aykırı görünüyor ve maaş hesaplamasında hata yapıldığını düşünüyorum. Buna benzer bir durum yaşayan hocamız var mıdır? Nasıl bir yol izlemek gerekir? Görüş ve bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.