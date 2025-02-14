Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2025 12:48
Dil tazminatı hakkında

Merhaba. Kitlerde dil tazminatları yaklaşık olarak ne kadar? Buradan söylemek istemeyenler özelden yazabilir mi ben konuyu tam anlamadım kimisi A seviyesine maaşın yüzde 10'u veriliyor diyor kimisi 750 tl diyor.

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