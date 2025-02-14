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Editörler : Radore


14 Şubat 2025 14:56
1999 model arabam var bekleyim mi araba alıyım mı ötv yasası çıkar mı?

1999 model kürüstür arabam var 6 yıldır kullanıyorum üstüne bir arabalık daha para harcadım 600 bin de nakit para biriktirdim araba alıyım mı yoksa ötv çıkar mı bekleyim mi daha geçen hafta sanayide 20 bin harcadım.

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