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Editörler : Lanet


14 Şubat 2025 15:07
Enstrümantal Çalışmalarım

Merhaba, yapım firmalarından bağımsız yürüttüğüm çalışmalarımı spotfiy'dan paylaşmaya başladım. Destek olursanız sevinirim.

https://open.spotify.com/playlist/0xJmAQS5D4fyoQ6X6RCLHg?si=xu_ioHuwTMqBKfFUneVRkQ

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