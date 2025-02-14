Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 15:26
Bordo Gelir Vergisi
657 bağlı 3+1 dolmuş tıbbı sekreterim. Üniversite hastanesinde çalışmaktayım. Bordroda gelir vergisi kesintisi yazıyor. 835 Tl eşim de memur başka kurumda onda gelir vergisi kesintisi yok bunun nedeni nedir. Bilen varmı acaba

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