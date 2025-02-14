Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2025 16:04
Lojman öncelik sırası nedir?

kıymetli hocalarım, evliyim eşimle lojmana geçmek istiyoruz. lojman öncelik sırası nedir ve herhangi bir lojmanı kendimiz seçebiliyor muyuz,kura sistemiyle mi seçiliyor?

Çok Yazılan Konular

Proje okulu ve il içi tayin durumuProje okulu tayını için 1 yıllık tecrubemı aktarıyorum faydalı olabilirOcak Şubat maaşı arasındaki fark"Proje" Kelimesinden Tiksindirdiler.MEB Personeline Ünvan Değişikliği SınavıYeşil pasaport başvuru süreciMüdür Başyardımcığı meselesiKadrolu Öğretmen Yerine Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesiİlksan İkraz Limiti YükseltmeŞeflikten eski kadroya dönmek

Sözlük

ege denizindeki deprem fırtınası 1 kurum yemekhanesi 4 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 2 dünya radyo günü 3 musalla 1 kuark 1 yürüyerek dünyayı gezen adam 2 Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmak 1 Tivorlu ismail 2 sismik 1

Son Haberler

Global Accredits, edX'in Türkiye'deki resmi iş ortağı olduAmeliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturmaŞehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandıSağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıtDolar haftayı yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL