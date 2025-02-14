Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Şubat 2025 16:10
Yapılandırılmış krediyi Yapılandırma..
Arkadaşlar daha önce yapılandırılan kredi tekrar yapılandırılabilir mi? Yeni kredi vadeleri açıklandı. Vadeyi uzatmak için yapılandırılan kredi tekrar yapılandırılır mı? Banka iş

kursad2332
Aday Memur
14 Şubat 2025 16:25
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Bakırkoyzabitkatibi
Aday Memur
14 Şubat 2025 16:49

enpara dan aynı krediyi 3-4 kez yapılandırdım, en az 30 gün gecikme olması gerekiyor yoksa yapılandırmıyor, iş bankası hakkında bilgim yok ancak çağrı merkezinden ziyade genel müdürlüğü ararsanız yapılandırma birimi daha sağlıklı bilgi verir.


debug
Genel Müdür
14 Şubat 2025 16:54

Banka istedikten sonra her şey olur. Tamamen bankanın insiyatifinde. Sonuçta yapılandırma dediğin şey eski krediyi kapatma teminatı karşılığı size yeni kredi tahsis edilmesi işlemidir. Yasal vade sürelerine uyduğu sürece banka isterse 10 kere de yapılandırır.


beyazdag06
Şef
14 Şubat 2025 16:56
Yapılandırmada kredi puanına bakılıyor mu acaba?
debug, 1 saat önce

Banka istedikten sonra her şey olur. Tamamen bankanın insiyatifinde. Sonuçta yapılandırma dediğin şey eski krediyi kapatma teminatı karşılığı size yeni kredi tahsis edilmesi işlemidir. Yasal vade sürelerine uyduğu sürece banka isterse 10 kere de yapılandırır.

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