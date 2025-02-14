Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2025 16:38
Bilsem mi fen lisesi mi?

Merhaba, bulunduğum ilçede daha önce 2 ayrı dönemde 7 yıl fen lisesinde öğretmen olarak çalıştım. 2 yıl önce yine ilçede bilseme geçtim. Proje okullarına atama döneminde kafa karışıklığı yaşıyorum. Avantaj ve dezavantajlarını yazıp, önerilerinizi bekliyorum.

Fen lisesi avantajları:

1- Pansiyonlu bir okul ve ekders ücreti daha fazla

2- İngilizce'ye ilgisi olan sayıca az öğrencilerle çalışmak gerçekten keyifli

3- Kadronun çoğunu tanıyorum ve öğretmenler odası muhabbetlerini özlüyorum.

Fen lisesi dezavantajları:

1- İdare ve velilerin bitmek bilmeyen not talepleri. Yaptığım 2 sınavdan toplamda 100 alamayan öğrenciye sözlülerde 2 tane 100 girmek moralimi çok bozmuştu.

2- Nasıl olsa üniversite sınavında çıkmıyor diye dersi dinlemeyen ve ödev , yazılı vs. takmayan öğrenciler.

3- Şehir merkezinden uzak olması, her gün araçla ya da dolmuşla okula gitmek.

Bilsem avantajları:

1- Sayıca düşük öğrenci gruplarıyla (5-6 öğrenci) esnek, notsuz, sınavsız, kitapsız ders işleyebilmek.

2- Derslerin akşam saatlerinde olması ve tüm gün boş olmak (kimilerine göre dezavantaj)

3- Emanetçi olduğumuz binanın şehir içinde olması, yürüyerek 15-20 dakikada ulaşabilmek.

Bilsem dezavantajları:

1- Fen lisesinden de alışık olduğum "seçilmiş çocukların" ve onların kıymetli velilerin tavırları.

2- Çok fazla kağıt işleri ve proje baskıları.

3- Kurum içi huzursuzluk yaratan ve hizipçi idareci.

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