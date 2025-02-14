Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 16:43
kademe derece

arkadaşlar yardımcı olurmusunuz 2011 yılında önlisasntan mezun oldum 2012 yılı kpsssi ile 2013 yılında önlisanstan atandım aynı zamanda 2013 yılında lisansı tamamladım lisans diplomamı verdığimde emsale takıldığımı 10/2den başlayacagımı soyledıler suan kademe derecem 5/2 benım kademe derecem dogru mudur

Çok Yazılan Konular

Belediye sözlü mülakatiBB de çalışan arkadaşlar var mı?Aciktan atama usuluEkonomist - Bankacılık Meslek elemanı Hizmet Birleştirmerapor süresi bitmeden rapor alınabilir mi?İBB memur alımıBelediyeden Belediyeye Yer Değiştirme İşlemleriİBB Promosyon Güncelleme2025 Naklen Atama KontejanlarıAdem Atacan Üniversite memurlarının umudu

Sözlük

Sözlük yazarların ajandası 1 berat kandili 3 kuark 1 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 2 namaz kılınması yasak olan 3 vakit 3 masura 1 hava yanar mı 2 sümerliler 1 Birinin gülüşüne sinir olmak 8 Tivorlu ismail 2

Son Haberler

Global Accredits, edX'in Türkiye'deki resmi iş ortağı olduAmeliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturmaŞehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandıSağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıtDolar haftayı yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL