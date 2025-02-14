Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2025 16:44
asm maaş tahmini
nüfusu 3500 Hyp yapılmıyor ne kadar alırım acaba

Çok Yazılan Konular

6 Mart 2006 657/4b ve 2025 ocak 14 emeklilikEngelli sağlık mazereti tayini verdim4A sözleşmeli sağlık personelinin istifasıLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Çkys ye Düşmeİstifa Sonrası Atama bekleyenler5434 mü 5510 mu 2025 iller arası ayrılış tarihiEş durumu 663-45/A ve kadrolu memuriller arası tayin

Sözlük

sismik 1 AB 1 kuvve 1 Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmak 1 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 2 her canlı ölümü tadacaktır 2 Bugün olanlar 3 christopher Nolan 1 Sözlük yazarların ajandası 1 hava yanar mı 2

Son Haberler

Global Accredits, edX'in Türkiye'deki resmi iş ortağı olduAmeliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturmaŞehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandıSağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıtDolar haftayı yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL