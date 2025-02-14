Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Şubat 2025 16:51
Yüksek Lisans ortalama
Yüksek lisans oryalamam 3.28 iletife dontoraya başvurmak için fülük mü sizce? Genelde dontorafa lisans v e yüksek lisansın 3 istiyoşar bazı yerler 2.75 istiyo. Mesrla min 3 isteyen birir 3.28 sıcak bakar mi? Bazıları direkt 3.50 ortalam altını hocalar pek ciddiye almaz diyolar bi sizin de fikrinizi aliyim dedim?

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