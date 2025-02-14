Yüksek Lisans ortalama

Yüksek lisans oryalamam 3.28 iletife dontoraya başvurmak için fülük mü sizce? Genelde dontorafa lisans v e yüksek lisansın 3 istiyoşar bazı yerler 2.75 istiyo. Mesrla min 3 isteyen birir 3.28 sıcak bakar mi? Bazıları direkt 3.50 ortalam altını hocalar pek ciddiye almaz diyolar bi sizin de fikrinizi aliyim dedim?

Yüksek lisans oryalamam 3.28 iletife dontoraya başvurmak için fülük mü sizce? Genelde dontorafa lisans v e yüksek lisansın 3 istiyoşar bazı yerler 2.75 istiyo. Mesrla min 3 isteyen birir 3.28 sıcak bakar mi? Bazıları direkt 3.50 ortalam altını hocalar pek ciddiye almaz diyolar bi sizin de fikrinizi aliyim dedim?