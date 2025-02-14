KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 19:25
İstanbul Üniversitesi'ne başvuracak olan var mı?

Mülakatsız, puan sırasına göre alım yapacakmış. Büro Personeli için de 4001 ve 3001 alımlar var.


hanhun44
Aday Memur
14 Şubat 2025 19:48
üniversite memuriyeti sıkıntı en düşük maaşı alirsin tayin yok bisey yok çakılı kadro o yuzden tercih edilecek en son yer zannımca
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