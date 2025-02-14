Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 19:37
İsrafa etsem sigortam sıfırdan mı başlayacak.

Selamlar, 15 yıllık memurum. Çok iyi bir iş teklifi aldım. Üniversite borçlanmasına da başvurdum. 3 yıl 9 ay gibi bir sürenin primini yatırıcam ama sürem gene de dolmuyor. İş için de bekleme şansım yok Haziran gibi başlamam lazım.

Sorum şu: eğer istifa etsem, yeni işimden gelen sigorta memuriyette geçirdiğim sigorta sürem üzerine mi sayılacak yoksa sıfırdan mı başlayacağım.


Mazikalbimdeyaradir
Memur
14 Şubat 2025 20:18

Hizmet birleştirme olacak emekli sandığı yerine işçi emeklisi olacaksiniz


Yorumsuzadam
Memur
14 Şubat 2025 20:35

2008 sonrası girişli isen hayli avantajına olur. Hizmet birleştirmesi yapılır, günün dolunca emekli olursun. Pirimin yüksekten yatacağı içinde emekli maaşın Yüksek olur.

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