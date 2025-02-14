Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 19:37
İstifa ettiğim de sigortam sıfırdan mı başlayacak

Selamlar, 15 yıllık memurum. Çok iyi bir iş teklifi aldım. Üniversite borçlanmasına da başvurdum. 3 yıl 9 ay gibi bir sürenin primini yatırıcam ama sürem gene de dolmuyor. İş için de bekleme şansım yok Haziran gibi başlamam lazım.

Sorum şu: eğer istifa etsem, yeni işimden gelen sigorta memuriyette geçirdiğim sigorta sürem üzerine mi sayılacak yoksa sıfırdan mı başlayacağım.


Mazikalbimdeyaradir
Memur
14 Şubat 2025 20:18

Hizmet birleştirme olacak emekli sandığı yerine işçi emeklisi olacaksiniz


Yorumsuzadam
Memur
14 Şubat 2025 20:35

2008 sonrası girişli isen hayli avantajına olur. Hizmet birleştirmesi yapılır, günün dolunca emekli olursun. Pirimin yüksekten yatacağı içinde emekli maaşın Yüksek olur.


memuraday-y
Şube Müdürü
15 Şubat 2025 00:11

Yeni işinizin içeriği nedir hocam ? Öğretmen misiz ?


The öğretmen
Aday Memur
15 Şubat 2025 09:20

Gün dolması olayı yeni işim üzerinden değil mi. Yani emeklilik yaşı 65 mi olacak.

Yorumsuzadam, 2 gün önce

2008 sonrası girişli isen hayli avantajına olur. Hizmet birleştirmesi yapılır, günün dolunca emekli olursun. Pirimin yüksekten yatacağı içinde emekli maaşın Yüksek olur.


The öğretmen
Aday Memur
15 Şubat 2025 09:21

Bulduğum iş ilgilendiğim alanda ve daha iyi şartları var. Ayrıca şu an eşim başka ilde ben başka ildeyim. O kadar dilekçe verdim tayin yapmadılar. O yüzden meslekten çok soğudum.

memuraday-y, Dün

Yeni işinizin içeriği nedir hocam ? Öğretmen misiz ?


altıntaşli
Şube Müdürü
15 Şubat 2025 10:03

Memuriyet girişi 2009 olanlar bildiğim kadarıyla 65 yaşa tabi. Yıpranma en fazla 3 sene emekliliğine çekiyor. 62 yaşında emekli olabiliyorsun. Diye biliyorum.


Mmt011
Aday Memur
15 Şubat 2025 13:28

Devrem bildiğim kadarıyla söylüyorum

1-2008 Ekim ayından önce sigorta başlangıcın varsa durum farklı yoksa farklı. Varsa diyelim , 5520 sayılı kanuna göre son 7 yıl sürenin yarısından bir gün fazlası hangi iş kolundan ise ondan emekli olursun. 1261 gün kuralı bu. Buna dikkat et. Mesela 15 yıl + borçlanma + yıpranma 9000 pirim gününü doldurmuyorsa üstüne çalışacağın 1261 günü geçerse memuriyet üzerinden emekli olamazsın bağkur yada ssk devreye girer.

2- 2008 Ekim sonrası başlangıcın varsa bu sefer tüm çalışma yaşamın boyunca en çok hangi sigorta kolundan yatmış ise pirimin ondan emekli olursun. Örneğin 29 yıl emekli sandığı 10 SSK 5 bağ kur emekli sandığı emeklisi hakkın ölmez. Ama her halukarda 25 yıl yani 9000 prim günün memuriyette dolmadığı için tazminat alamazsın. O yanar. Onu unut.

3-yine her halukarda yıpranmanın sadece yarısı ve en fazla 3 yıl emeklilik yaşından düşer. Yani 2008 öncesi işen 60 yaşına sonrası isen 65 e tabisinin. Bu yaşlardan yıpranmanın yarısını çık emekli yaşın o olur.


Mmt011
Aday Memur
15 Şubat 2025 13:30

5510 sk devrem yanlış olmuş.

Mmt011, Dün

Devrem bildiğim kadarıyla söylüyorum

1-2008 Ekim ayından önce sigorta başlangıcın varsa durum farklı yoksa farklı. Varsa diyelim , 5520 sayılı kanuna göre son 7 yıl sürenin yarısından bir gün fazlası hangi iş kolundan ise ondan emekli olursun. 1261 gün kuralı bu. Buna dikkat et. Mesela 15 yıl + borçlanma + yıpranma 9000 pirim gününü doldurmuyorsa üstüne çalışacağın 1261 günü geçerse memuriyet üzerinden emekli olamazsın bağkur yada ssk devreye girer.

2- 2008 Ekim sonrası başlangıcın varsa bu sefer tüm çalışma yaşamın boyunca en çok hangi sigorta kolundan yatmış ise pirimin ondan emekli olursun. Örneğin 29 yıl emekli sandığı 10 SSK 5 bağ kur emekli sandığı emeklisi hakkın ölmez. Ama her halukarda 25 yıl yani 9000 prim günün memuriyette dolmadığı için tazminat alamazsın. O yanar. Onu unut.

3-yine her halukarda yıpranmanın sadece yarısı ve en fazla 3 yıl emeklilik yaşından düşer. Yani 2008 öncesi işen 60 yaşına sonrası isen 65 e tabisinin. Bu yaşlardan yıpranmanın yarısını çık emekli yaşın o olur.


Mmt011
Aday Memur
15 Şubat 2025 13:39

Eğer ki haziranda 15 bitip 16 olacaksan yıpranma borçlanma hepsi toplam 24 yıla yakın yapıyor. Alabiliyorsan 1 yıllık ücretsiz izin al bu süreyi borçalabilirsin. Dediğin işte de resmi dışı sigortan yatmadan idare edebilirsen 1 yıl sonra istifanı et hakkın saklı kalsın. Ama tabi ilerde bu garabet kanun değişir haklar iyileşirse avantajına olur her halukarda memuriyet borçlanma yıpranma sürelerin. Tabi en iyisi uzmanlara sor en net bilgileri onlar verir ücretli danışmanlık yapıyorlar.


adsız_cengaver
Memur
15 Şubat 2025 14:02

2008 sonrası sigorta başlangıcın sanırım .internete falan yazarsan 2008 sonrası başlayanlarda hangisi fazlaysa oradan emekli oluyorsun yazior yani 20 yıllık memuriyetin 15 yıllık sigortan varsa memur olarak.son 7 yil kuralı 2008 sonrasi icin gecerli deil. Ama Forum'da Bazı arkadaşların paylaştığı bilgiler memuriyet emekliliğin saklı kalması için en son memur olarak çalışmak şartı var diyor ama bunu teyit edemedim.bunu SSK uzmanına sor.


The öğretmen
Aday Memur
16 Şubat 2025 02:53

Detaylı açıklama için çok teşekkürler. Bugün istifa eden bir arkadaşım da aynı şeyleri söyledi. Farklı olan kısmı; 2008 öncesi sigorta girişim olduğu için yıpranma payların kadar emeklilik yaşımı öne çekip 25 yıl şartını nerede doldurduğuma bakılmaksızın eemeklilik hakkı kazanıyor olmam. Hatta dışarda yüksek primden sigortam yatarsa maaşım da artıyo. Yani 10 yıldan sonra memuriyet dışı da daha yüksek primli sigorta olması daha avantajlı.

Mmt011, Dün

Eğer ki haziranda 15 bitip 16 olacaksan yıpranma borçlanma hepsi toplam 24 yıla yakın yapıyor. Alabiliyorsan 1 yıllık ücretsiz izin al bu süreyi borçalabilirsin. Dediğin işte de resmi dışı sigortan yatmadan idare edebilirsen 1 yıl sonra istifanı et hakkın saklı kalsın. Ama tabi ilerde bu garabet kanun değişir haklar iyileşirse avantajına olur her halukarda memuriyet borçlanma yıpranma sürelerin. Tabi en iyisi uzmanlara sor en net bilgileri onlar verir ücretli danışmanlık yapıyorlar.


The öğretmen
Aday Memur
16 Şubat 2025 02:57

Tam olarak 14 yıl 7 aylık memurum. Yıpranmayla 17 yıl 9 ay yapıyor. Buna 3 yıl 9 üniversite borçlanması da eklersek 21 yıl 6 ay yapıyor. 3 yıl daha çalışmam gerek her halükarda. Ama dışarda çalışıp bu süreyi o şekilde doldurursam da emeklilik hakkım oluyo ama parasız tabi ki. Yani bu benim çıkarımım.

Mmt011, Dün

Eğer ki haziranda 15 bitip 16 olacaksan yıpranma borçlanma hepsi toplam 24 yıla yakın yapıyor. Alabiliyorsan 1 yıllık ücretsiz izin al bu süreyi borçalabilirsin. Dediğin işte de resmi dışı sigortan yatmadan idare edebilirsen 1 yıl sonra istifanı et hakkın saklı kalsın. Ama tabi ilerde bu garabet kanun değişir haklar iyileşirse avantajına olur her halukarda memuriyet borçlanma yıpranma sürelerin. Tabi en iyisi uzmanlara sor en net bilgileri onlar verir ücretli danışmanlık yapıyorlar.


The öğretmen
Aday Memur
16 Şubat 2025 03:04

2006 sigorta girişim var. 15 yıl dolunca istifa edicem. 3 yıl 9 ay üni borçlanmasını yatırmamın bir anlamı yok o zaman. Sadece 60 yaştan yıpranmanın yarısını yani 20 ay kadar süre düşecek şekilde emekliliği hak edicem galiba. Bunu anlıyorum.

Mmt011, Dün

Devrem bildiğim kadarıyla söylüyorum

1-2008 Ekim ayından önce sigorta başlangıcın varsa durum farklı yoksa farklı. Varsa diyelim , 5520 sayılı kanuna göre son 7 yıl sürenin yarısından bir gün fazlası hangi iş kolundan ise ondan emekli olursun. 1261 gün kuralı bu. Buna dikkat et. Mesela 15 yıl + borçlanma + yıpranma 9000 pirim gününü doldurmuyorsa üstüne çalışacağın 1261 günü geçerse memuriyet üzerinden emekli olamazsın bağkur yada ssk devreye girer.

2- 2008 Ekim sonrası başlangıcın varsa bu sefer tüm çalışma yaşamın boyunca en çok hangi sigorta kolundan yatmış ise pirimin ondan emekli olursun. Örneğin 29 yıl emekli sandığı 10 SSK 5 bağ kur emekli sandığı emeklisi hakkın ölmez. Ama her halukarda 25 yıl yani 9000 prim günün memuriyette dolmadığı için tazminat alamazsın. O yanar. Onu unut.

3-yine her halukarda yıpranmanın sadece yarısı ve en fazla 3 yıl emeklilik yaşından düşer. Yani 2008 öncesi işen 60 yaşına sonrası isen 65 e tabisinin. Bu yaşlardan yıpranmanın yarısını çık emekli yaşın o olur.


Mmt011
Aday Memur
16 Şubat 2025 15:34

Memur emeklisi olarak emekli olunuyor öyle durumda. Ama mevcut yasa gereği emekli tazminatı için 25 yılın yani 9000 pirim gününün memuriyette iken dolması lazım diye biliyorum.

adsız_cengaver, Dün

2008 sonrası sigorta başlangıcın sanırım .internete falan yazarsan 2008 sonrası başlayanlarda hangisi fazlaysa oradan emekli oluyorsun yazior yani 20 yıllık memuriyetin 15 yıllık sigortan varsa memur olarak.son 7 yil kuralı 2008 sonrasi icin gecerli deil. Ama Forum'da Bazı arkadaşların paylaştığı bilgiler memuriyet emekliliğin saklı kalması için en son memur olarak çalışmak şartı var diyor ama bunu teyit edemedim.bunu SSK uzmanına sor.


Mmt011
Aday Memur
16 Şubat 2025 15:46

Devrem benimde ilk sigorta girişim 2005 Nisan. Memuriyet 2009 Haziran. Pmyo ikinci sınıfı bizde devlet kendisi yatırdı o polnette görüyor ve zorunlu çalışma süresinden düşüyor ben birinci sınıfıda geçen Eylül borçlandım 13 aya 91bin çıktı. 2025 eylülde borçlanma yıpranma eski çalışma fiili çalışma toplam 22 yıl olucak. Yıpranma payı olayını bi araştır istersen. Benim e devlet baktığımda yıpranmanın yarısını gösteriyor şuan için düşülen zamanı. Emeklilik kısmı ise şöyle kısmi emeklilik olayı var 15 yıl en az memuriyette geçmiş ise kısmi emekliliğin olur. Tazminatın eğerki yeni işin özel ise olmaz. 4-c ise muhtemelen üstünden devam eder hakkın ölmez. Ama özel ise işte orda son 7 yıl kuralı var. Ona çok dikkat et. Yani her şekilde emekli olursun ama hangi iş kolu avantajına o değişir işte. Benim de aklımda ücretsiz izin alıp sonrasında çekip gitmek var dilekçe yazdık tüm şartları taşımama rağmen vermediler. Eylül gelsin 1 yıllık ücretsiz izni alayım verirlerse tabi sonrası Allah Kerim. İnşallah ileride bu garabet kanun değişir de kimsenin hakkı ortada kalmaz. Allah gönlüne göre versin. İnşallah gönlünce olur senin adına sevindim devrem.

The öğretmen, Bugün

Detaylı açıklama için çok teşekkürler. Bugün istifa eden bir arkadaşım da aynı şeyleri söyledi. Farklı olan kısmı; 2008 öncesi sigorta girişim olduğu için yıpranma payların kadar emeklilik yaşımı öne çekip 25 yıl şartını nerede doldurduğuma bakılmaksızın eemeklilik hakkı kazanıyor olmam. Hatta dışarda yüksek primden sigortam yatarsa maaşım da artıyo. Yani 10 yıldan sonra memuriyet dışı da daha yüksek primli sigorta olması daha avantajlı.


Mmt011
Aday Memur
16 Şubat 2025 15:49

Devrem benimde ilk sigorta girişim 2005 Nisan. Memuriyet 2009 Haziran. Pmyo ikinci sınıfı bizde devlet kendisi yatırdı o polnette görüyor ve zorunlu çalışma süresinden düşüyor ben birinci sınıfıda geçen Eylül borçlandım 13 aya 91bin çıktı. 2025 eylülde borçlanma yıpranma eski çalışma fiili çalışma toplam 22 yıl olucak. Yıpranma payı olayını bi araştır istersen. Benim e devlet baktığımda yıpranmanın yarısını gösteriyor şuan için düşülen zamanı. Emeklilik kısmı ise şöyle kısmi emeklilik olayı var 15 yıl en az memuriyette geçmiş ise kısmi emekliliğin olur. Tazminatın eğerki yeni işin özel ise olmaz. 4-c ise muhtemelen üstünden devam eder hakkın ölmez. Ama özel ise işte orda son 7 yıl kuralı var. Ona çok dikkat et. Yani her şekilde emekli olursun ama hangi iş kolu avantajına o değişir işte. Benim de aklımda ücretsiz izin alıp sonrasında çekip gitmek var dilekçe yazdık tüm şartları taşımama rağmen vermediler. Eylül gelsin 1 yıllık ücretsiz izni alayım verirlerse tabi sonrası Allah Kerim. İnşallah ileride bu garabet kanun değişir de kimsenin hakkı ortada kalmaz. Allah gönlüne göre versin. İnşallah gönlünce olur senin adına sevindim devrem.

The öğretmen, Bugün

Detaylı açıklama için çok teşekkürler. Bugün istifa eden bir arkadaşım da aynı şeyleri söyledi. Farklı olan kısmı; 2008 öncesi sigorta girişim olduğu için yıpranma payların kadar emeklilik yaşımı öne çekip 25 yıl şartını nerede doldurduğuma bakılmaksızın eemeklilik hakkı kazanıyor olmam. Hatta dışarda yüksek primden sigortam yatarsa maaşım da artıyo. Yani 10 yıldan sonra memuriyet dışı da daha yüksek primli sigorta olması daha avantajlı.


The öğretmen
Aday Memur
16 Şubat 2025 16:05

Toparlayacak olursak;

Toplam 17 mesaj

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