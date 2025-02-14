İstifa ettiğim de sigortam sıfırdan mı başlayacak

Devrem bildiğim kadarıyla söylüyorum
1-2008 Ekim ayından önce sigorta başlangıcın varsa durum farklı yoksa farklı. Varsa diyelim , 5520 sayılı kanuna göre son 7 yıl sürenin yarısından bir gün fazlası hangi iş kolundan ise ondan emekli olursun. 1261 gün kuralı bu. Buna dikkat et. Mesela 15 yıl + borçlanma + yıpranma 9000 pirim gününü doldurmuyorsa üstüne çalışacağın 1261 günü geçerse memuriyet üzerinden emekli olamazsın bağkur yada ssk devreye girer.
2- 2008 Ekim sonrası başlangıcın varsa bu sefer tüm çalışma yaşamın boyunca en çok hangi sigorta kolundan yatmış ise pirimin ondan emekli olursun. Örneğin 29 yıl emekli sandığı 10 SSK 5 bağ kur emekli sandığı emeklisi hakkın ölmez. Ama her halukarda 25 yıl yani 9000 prim günün memuriyette dolmadığı için tazminat alamazsın. O yanar. Onu unut.
3-yine her halukarda yıpranmanın sadece yarısı ve en fazla 3 yıl emeklilik yaşından düşer. Yani 2008 öncesi işen 60 yaşına sonrası isen 65 e tabisinin. Bu yaşlardan yıpranmanın yarısını çık emekli yaşın o olur.
Devrem bildiğim kadarıyla söylüyorum
1-2008 Ekim ayından önce sigorta başlangıcın varsa durum farklı yoksa farklı. Varsa diyelim , 5520 sayılı kanuna göre son 7 yıl sürenin yarısından bir gün fazlası hangi iş kolundan ise ondan emekli olursun. 1261 gün kuralı bu. Buna dikkat et. Mesela 15 yıl + borçlanma + yıpranma 9000 pirim gününü doldurmuyorsa üstüne çalışacağın 1261 günü geçerse memuriyet üzerinden emekli olamazsın bağkur yada ssk devreye girer.
2- 2008 Ekim sonrası başlangıcın varsa bu sefer tüm çalışma yaşamın boyunca en çok hangi sigorta kolundan yatmış ise pirimin ondan emekli olursun. Örneğin 29 yıl emekli sandığı 10 SSK 5 bağ kur emekli sandığı emeklisi hakkın ölmez. Ama her halukarda 25 yıl yani 9000 prim günün memuriyette dolmadığı için tazminat alamazsın. O yanar. Onu unut.
3-yine her halukarda yıpranmanın sadece yarısı ve en fazla 3 yıl emeklilik yaşından düşer. Yani 2008 öncesi işen 60 yaşına sonrası isen 65 e tabisinin. Bu yaşlardan yıpranmanın yarısını çık emekli yaşın o olur.