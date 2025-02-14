İstifa ettiğim de sigortam sıfırdan mı başlayacak

Selamlar, 15 yıllık memurum. Çok iyi bir iş teklifi aldım. Üniversite borçlanmasına da başvurdum. 3 yıl 9 ay gibi bir sürenin primini yatırıcam ama sürem gene de dolmuyor. İş için de bekleme şansım yok Haziran gibi başlamam lazım.

Sorum şu: eğer istifa etsem, yeni işimden gelen sigorta memuriyette geçirdiğim sigorta sürem üzerine mi sayılacak yoksa sıfırdan mı başlayacağım.