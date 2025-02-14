Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 19:47
Evden eve nakliyat

Evden eve nakliyat


Joplu Çoban
Şef
14 Şubat 2025 19:51
fiyat

Barış ksnn
14 Şubat 2025 21:05
nerden nerye

Sakaryalı540
Memur
14 Şubat 2025 21:29

Sakarya birinci kat

Van ikinci kat merdivenler geniş deve kervanı bile rahat geçer asansör yok

2+1

Bir ay sonra taşınma olacak arkadaşın tayini çıktı o evi ayarladı eşyaları göndereceğiz

Barış ksnn, 2 saat önce
nerden nerye
Toplam 3 mesaj

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