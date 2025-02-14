Gönüllü Şarkta Tarih

merhaba abiler arkadaşlar, batı ilinde 3. senemi dolduruyorum bu yaz. 2 şark yaptım ancak yine gitmek istiyorum bu mümkün mü acaba, lütfen cevap?

merhaba abiler arkadaşlar, batı ilinde 3. senemi dolduruyorum bu yaz. 2 şark yaptım ancak yine gitmek istiyorum bu mümkün mü acaba, lütfen cevap?