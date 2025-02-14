Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 19:59
Gönüllü Şarkta Tarih
merhaba abiler arkadaşlar, batı ilinde 3. senemi dolduruyorum bu yaz. 2 şark yaptım ancak yine gitmek istiyorum bu mümkün mü acaba, lütfen cevap?

gökhanpol34
Aday Memur
14 Şubat 2025 20:04

2 şark yaptiysan gonullu zor


diyorumki06
Şube Müdürü
14 Şubat 2025 20:39
emniyette genellikle gönüllü olunca zor
Toplam 2 mesaj

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