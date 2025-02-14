Sözleşmeli eş durumu tayini

Merhabalar Eşim İstanbul da sözleşmeli Att olarak görev yapıyor. Ben Denizli'de havalimanında 399 khk lı devlet memuruyum. Araştırmalarımız da 3 yıl sonunda tayin hakkı olduğunu görüyoruz herhangi bir sıkıntı çıkar mı bilgisi olan var mı

Merhabalar Eşim İstanbul da sözleşmeli Att olarak görev yapıyor. Ben Denizli'de havalimanında 399 khk lı devlet memuruyum. Araştırmalarımız da 3 yıl sonunda tayin hakkı olduğunu görüyoruz herhangi bir sıkıntı çıkar mı bilgisi olan var mı