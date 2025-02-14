Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
14 Şubat 2025 21:16
Sağlık bakanlığı becayiş

Sağlık bakanlığında becayiş yaparken alt üst bölge olayı var mıdır? Farklı 1. Ve 2. Bölge değişiklik yapabiliyor mu

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