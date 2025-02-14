Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Şubat 2025 21:28
Gazi yakınları ataması

Merhaba ben gazi yakınıyım. İstihdam hakkım var. Atamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılıyor. Radyo- televizyon ve sinema mezunuyum ama nereye hangi göreve atanacağımı bilmiyorum. Ortada net bir bilgi yok. bu konuda bana yardımcı olabilecek var mıdır

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