KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 21:35
sağlık raporu almak için genel sağlık sigortası olması gerekiyor mu ?

memuriyet için sağlık raporları isteniyor ya çalışmasına engel bir durum vs yoktur tarzı. o raporu almak için genel sağlık sigortamızın olması gerekiyor mu ? yoksa direkt gidip ücretini vererek alabiliyor muyuz ?

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