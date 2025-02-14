KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 21:57
İbb başvurusunda bilgisayar sertifikası yükleyememe

Benim gibi bu durumda olan var mı edevlete yüklüyorum sertifikayı ama siliniyo sürekli


enginar123
Aday Memur
14 Şubat 2025 22:03

puaniniz kac hocam


Nrgs666
Aday Memur
14 Şubat 2025 22:11

84

enginar123, 40 dk. önce

puaniniz kac hocam


657abc657
Memur
14 Şubat 2025 22:38
herkeste öyle oluyor hocam. kuruma yansıyor merak etmeyin. arayıp sordum sistemde görünüyor dediler. hangi bölümden başvurdunuz?
Nrgs666, 32 dk. önce

84


657abc657
Memur
14 Şubat 2025 22:39
merak etmetin hocam onların sistemine düşüyor. arayıp sordum. bizde görünüyor dediler. hamgi bölümden başvurdunuz? puanınız iyiymiş aslında merkeziden de atamaya rahat yetermiş.
Nrgs666, 32 dk. önce

84

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