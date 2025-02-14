Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Şubat 2025 22:31
maaş
Sağlık Ön lisans mezunuyum sağlık bölümü okumadan lisans olarak ama 4 yıllık tarih okudum ve bu diplomayı kullanarak sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans başvurdum ve bitirdim maaşım yükselir mi

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