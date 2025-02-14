Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2025 22:37
Proje okulu ataması sonrası il dışı mazeret tayini..
Proje okulu ataması sonrası il dışı mazeret tayini istenebilirmi?. Klavuzda isteğe bağlı il içi ve il dışı isteyemez yazıyor.Bu madde mazeret tayinini kapsamıyor anladığım kadarıyla. Bilgisi olan varmı hocalarım.

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