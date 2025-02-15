Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Şubat 2025 00:05
GECE NÖBETİNE SÜREKLİ AYNI KİŞİYİ YAZABİLİR Mİ ?

Gece nöbetine sürekli aynı memuru yazabilirler mi (hastanede çalışmıyorum)

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