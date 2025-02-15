Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Şubat 2025 01:16
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ YATMAMIŞ

3 şubatta geliştirme ödeneği yüksek bir üniversitede ar.gör olarak başladım ama bana yatan para 60k üzerinden olmuş, dil tazminatı da eklenmemiş, bu bir hata mı arkadaşlar yoksa geliştirme ödeneği ayrı mı yatıyor ?

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikEksik maaş yatırılan akademik personel (Şubat 2025 Doçent maaşı 65 bin)Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriAkademik zamÖğrenci Eş durumuAkademi dışı doçentlikten profesörlüğe geri sayım

Sözlük

sismik 1 14 şubat 2 kurum yemekhanesi 4 kendim ettim kendim buldum 1 telafisi olmayan şeyler 2 bir kedi gördüm sanki 1 kuark 1 ısparta 2 dünyanın en sevilen lideri 2 Sözlük yazarların ajandası 1

Son Haberler

Yurt dışı görev nedeniyle dersleri başka hocalara verilen öğretim üyesine İDDK'dan olumsuz karar15 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıİki belediyeden usulsüz işe alınma gerekçesiyle işten çıkarmaDilencinin 'Oscarlık' performansı zabıtayı görünce son bulduBursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabı hacklendi

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL