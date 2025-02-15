Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


15 Şubat 2025 03:06
MEMURUM AMA HALİMDEN MEMNUN DEĞİLİM !
Depresyon ve anksiyete yetmez gibi bir de parasızlık çekiyorum! Hayatımın fişini ç... üzereyim. Ek iş de yapamıyorum yasal olmadığı için ve gece 3.05te uyuyamıyorum ve ayaktayım !!!! maddi olarak çıkmazdayım. Kiradayım ve psikolojim bozuk olmaktan öteye geçti. ana muhalefet partisine oy verişim yani siyasi tercihim sebebiyle Ayrımcılığa ötekileştirmeye birçok insan tarafından ve yönetici ( cumhurbaşkanını ve kodaman tayfasını kastediyorum sadece) uğradığım için de korkarım kötü şeyler yapmam kesinleşecek !!! Psikolojik desteğinize çok ihtiyacım var ! lütfen çözüm önerisi konuşalım sadece !

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