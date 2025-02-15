Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 03:43
Maaşlar yattı mı?

Bu saat oldu maasımıx yatmadı. Genelde saat bir gibi yatardı. Aynı durumda olan var mı hocalarım.


Ruzga26r
15 Şubat 2025 10:24

Hangi il acaba? Eskişehir'de de yatmadı hala


tunc1453
Aday Memur
15 Şubat 2025 11:14

İstanbul hocam sadece bizim okul ve bir okulda daha yatmamış mal müdürlüğü kaynaklı bir sorun varmış

Ruzga26r, 4 saat önce

Hangi il acaba? Eskişehir'de de yatmadı hala


ogrtmelek
Aday Memur
15 Şubat 2025 11:55

Saat 12 oldu hala maaş yatmadı bu durumda olan var mi


tunc1453
Aday Memur
15 Şubat 2025 12:05

Sizin hangi segit hocam

ogrtmelek, 2 saat önce

Saat 12 oldu hala maaş yatmadı bu durumda olan var mi


ogrtmelek
Aday Memur
15 Şubat 2025 12:08

Ankara

tunc1453, 2 saat önce

Sizin hangi segit hocam

Toplam 5 mesaj

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