Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Şubat 2025 09:46
GYS ile ilçe değiştiren memur, il içi tayin için 3 sene bekler mi?

GYS ile bir başka ilçeye atanan kişi, il içi tayin için yine 3 sene bekler mi?


kazımreis34
Aday Memur
15 Şubat 2025 10:09

Bu durum, çalıştığınız Bakanlık/Başkanlığın Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde yazar.

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