Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2025 09:55
663-45/A Mazaretli Eş Tayini

Merhaba 399 khk ile kadro karşılığı süresiz sözleşmeli olarak 5 yıldır KİT kurumunda görev yapmaktayım. Eşim 663-45/A sözleşmeli sağlık personeli olarak 2 yıldır görev yapmaktadır.663-45/A mazeretli eş tayini ile ilgili forumdaki okumalarında benzer durumda olan arkadaşların kuraya katılmalarına ret cevabı verildiğini bildirmişler. Benzer durumu yaşayan olumlu cevap alan veya emsal mahkeme karar bilen var mıdır?

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