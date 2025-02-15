Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 10:14
%50 engelli raporu olan polis

Lütfen konuyu bilen meslektaşlarım yazarsa hem okuyan hemde bizler bilgi sahibi oluruz, %50 Engelli Raporu Olan Polis Memuru nasıl çalışır, eş çocuk ile anne ve babanin engelli raporu olması durumunda Sağlık Genelgesinde yazıyor ama kişinin memurun kendisinde %50 ve yukarısı engelli raporu olması durumunda ne olur


sekoo56
Memur
15 Şubat 2025 13:25

Gecmis olsun polis memuru olarak engelli raporu bir anlam ifade etmiyor calisma acisindan ve engelli raporu haklari acisindan EGM genelge var engelli raporlu olan polis memuru olmaz diye yararlanmak istersen engelli raporu yerine DILIM BELIRTIR RAPORU alirsan ve saglik yonetmeligi 16 madde 5 C alirsan bir nebze faydasi olur aile bireylerinde rapor detaylarini arastirmanda fayda olur

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