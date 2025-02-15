%50 ve Yukarısı Engelli Raporu Olan Polis Memuru

Lütfen konuyu bilen meslektaşlarım yazarsa hem okuyan hemde bizler bilgi sahibi oluruz, %50 Engelli Raporu Olan Polis Memuru nasıl çalışır, eş çocuk ile anne ve babanin engelli raporu olması durumunda Sağlık Genelgesinde yazıyor ama kişinin memurun kendisinde %50 ve yukarısı engelli raporu olması durumunda ne olur

Lütfen konuyu bilen meslektaşlarım yazarsa hem okuyan hemde bizler bilgi sahibi oluruz, %50 Engelli Raporu Olan Polis Memuru nasıl çalışır, eş çocuk ile anne ve babanin engelli raporu olması durumunda Sağlık Genelgesinde yazıyor ama kişinin memurun kendisinde %50 ve yukarısı engelli raporu olması durumunda ne olur