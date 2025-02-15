Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 10:14
%50 ve Yukarısı Engelli Raporu Olan Polis Memuru
Lütfen konuyu bilen meslektaşlarım yazarsa hem okuyan hemde bizler bilgi sahibi oluruz, %50 Engelli Raporu Olan Polis Memuru nasıl çalışır, eş çocuk ile anne ve babanin engelli raporu olması durumunda Sağlık Genelgesinde yazıyor ama kişinin memurun kendisinde %50 ve yukarısı engelli raporu olması durumunda ne olur

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