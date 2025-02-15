Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 12:48
Proje okulu atama
Proje okuluna hangi kriter ile atama yapılacağı belli. Belki son atama bile olabilir. Sayılarının azaltacağı söyleniyor. Ama bu atamayı yapmadan önce idare; 1- Normları düzgün belirledimi? 2-Norm fazları 2 yıldır başka bir okula atanmıyor. Norm fazlaları okul normuna dahil olacak. Kıdemi ve puanı fazla öğretmen kendi okuluna 2. 4 yıl için atanamıyacak.

sa08
Aday Memur
15 Şubat 2025 12:51
Kriter yok. Ben yaptım oldu.
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