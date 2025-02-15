Proje okulu atama

Proje okuluna hangi kriter ile atama yapılacağı belli. Belki son atama bile olabilir. Sayılarının azaltacağı söyleniyor. Ama bu atamayı yapmadan önce idare; 1- Normları düzgün belirledimi? 2-Norm fazları 2 yıldır başka bir okula atanmıyor. Norm fazlaları okul normuna dahil olacak. Kıdemi ve puanı fazla öğretmen kendi okuluna 2. 4 yıl için atanamıyacak.

Proje okuluna hangi kriter ile atama yapılacağı belli. Belki son atama bile olabilir. Sayılarının azaltacağı söyleniyor. Ama bu atamayı yapmadan önce idare; 1- Normları düzgün belirledimi? 2-Norm fazları 2 yıldır başka bir okula atanmıyor. Norm fazlaları okul normuna dahil olacak. Kıdemi ve puanı fazla öğretmen kendi okuluna 2. 4 yıl için atanamıyacak.