Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 13:10
Maaşım sadece yol ve kirayı dahi çıkarmiyor.

Ev den okula taksi ile gideyim dedim. Ihtiyaç oldu.

590 tl tuttu 18 km lik yol. Artı kira ...

Biraz mutsuz oldum bunu düşününce.

Not: maaş ~46 bin.


Helezonnn
Aday Memur
15 Şubat 2025 13:17

Bu daha iyi günlerimiz hocam. Varsa limitleri zorlayıp bir araç almak sizin için daha iyi olabilir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulu tayını için 1 yıllık tecrubemı aktarıyorum faydalı olabilirOcak Şubat maaşı arasındaki fark"Proje" Kelimesinden Tiksindirdiler.Şubat maaşı uzmanlık tazminatıMEB Personeline Ünvan Değişikliği SınavıProje okulu ve il içi tayin durumuYeşil pasaport başvuru süreciKadrolu Öğretmen Yerine Ücretli Öğretmen GörevlendirilmesiŞeflikten eski kadroya dönmekİlksan İkraz Limiti Yükseltme

Sözlük

kıvırcık saç 1 memurlar net spor forumu 6 Uyumadan önce ayakları birbirine sürtme 3 Haylayf 1 Tivorlu ismail 3 kurum yemekhanesi 4 masura 1 14 şubat 2 supporters 3 uzayda mahsur kalan iki astronot 3

Son Haberler

Edirne'de tır yangını ulaşımı aksattıBeşiktaş'ta sahte içki can aldıDoğum izninde olan mimarın yerine alınan personelin çıkartılması hukuka uygun bulunduTBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'ya gidecekBazı polyester ürünlerin ithalatına gözetim kararı

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL