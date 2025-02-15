Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 13:36
batı batı tayin isteme
bulunduğum batı ilinin süresini doldurdum tekrar baska bir batı iline tayin istiyorum, acaba yine yedi tercihmi yapmam gerekiyor yoksa tek tercih yapabilirmiyim acaba

altıntaşli
Şube Müdürü
15 Şubat 2025 13:48

Ben tek tercih yaptım geldi


bgdy
Aday Memur
15 Şubat 2025 14:20
nasil bir yol izlediniz nasil dikekce yazdınız acaba
altıntaşli, 35 dk. önce

Ben tek tercih yaptım geldi

Toplam 2 mesaj

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