batı batı tayin isteme

bulunduğum batı ilinin süresini doldurdum tekrar baska bir batı iline tayin istiyorum, acaba yine yedi tercihmi yapmam gerekiyor yoksa tek tercih yapabilirmiyim acaba

bulunduğum batı ilinin süresini doldurdum tekrar baska bir batı iline tayin istiyorum, acaba yine yedi tercihmi yapmam gerekiyor yoksa tek tercih yapabilirmiyim acaba