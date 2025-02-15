Derece Kademesi Hesaplamasında Yanlışlık mı Var? Deneyimli Memurlardan Yardım Bekliyorum

Arkadaşlar merhaba,

Sözleşmeli memur olarak memuriyete 13.01.2022 tarihinde YHS (Yardımcı Hizmetler Sınıfı) sınıfında memur olarak atandım. Daha sonra GYS (Görevde Yükselme Sınavı)'ye girip 08.05.2023 tarihinde GİH (Genel İdare Hizmetleri) memurluğuna geçtim.

Not: Ön lisans mezunu olarak atandım. İlk atandığımda derece kademem 10/2 idi.

Bu ay maaş bordroma baktığımda "Kıdem Ay/Yıl: 1/3" yazıyor, fakat derece kademem "Derece/Kademe: 9/1" olarak görünüyor. Normalde olması gereken 8/2 değil mi? Çünkü geçen ay da aynı derece ve kademeden maaşımı aldım. Her yıl 1 derece, 3 yılda bir kademe ilerlemesi gerekmiyor mu? Bu konuda kafam karıştı.

İlçe özlük birimine gittim ve bu durumu anlattım; ancak bana "hakkını alacaksın" gibi tatmin edici olmayan bir cevap verdiler (yüksek ihtimalle kendileri de işi bilmiyorlar).

Bu konuyla ilgili kafam oldukça karışık. Deneyimli arkadaşlar veya özlük biriminde çalışan biri varsa, yardımcı olabilir misiniz?