Sosyal fon ve evlilik nedeni ile yapılan yardım

Her ay il emniyet müdürlüğü 15 tl para kesiyor. Kasım 2023 tarihinde evlendim. Yeni evlenene altın hediyesi varmış ancak ben bunu yeni öğrendim. Ayrıntılı bilgisi olan var mı, galiba dilekçe yazılıyormuş dilekçe yazsam hakkım korunur mu?

Not: paragöz bir insan değilim, ancak maddi olarak küçük bir şey bile beni rahatlatacaktır. Yorum yaparken bu hususu gözardı etmeyin lütfen