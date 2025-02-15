Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 14:08
Sosyal fon ve evlilik nedeni ile yapılan yardım

Her ay il emniyet müdürlüğü 15 tl para kesiyor. Kasım 2023 tarihinde evlendim. Yeni evlenene altın hediyesi varmış ancak ben bunu yeni öğrendim. Ayrıntılı bilgisi olan var mı, galiba dilekçe yazılıyormuş dilekçe yazsam hakkım korunur mu?

Not: paragöz bir insan değilim, ancak maddi olarak küçük bir şey bile beni rahatlatacaktır. Yorum yaparken bu hususu gözardı etmeyin lütfen


hutu80
Aday Memur
15 Şubat 2025 15:43

Altın kalktı bir miktar para veriliyordu , dilekçe yazarsan verirler, personel Büro ile görüş


hutu80
Aday Memur
15 Şubat 2025 15:45

Tarihe dikkat etmemiştim , 2023 vermezler

hutu80, Dün

Altın kalktı bir miktar para veriliyordu , dilekçe yazarsan verirler, personel Büro ile görüş


Monzirella
Aday Memur
15 Şubat 2025 17:21

İl Emniyet Sosyal Hizmetl


Monzirella
Aday Memur
15 Şubat 2025 17:26

Sosyal hizmetlere gidin size yardımcı olacaklardır. 2023 bile olsa hala düğün yaptığınız kadroda çalışıyorsanız vermeleri gerekiyor. Şu anda bir miktar para olarak veriliyor..


Aktg44
Aday Memur
15 Şubat 2025 18:41

Cevaplarınız için teşekkür ederim

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