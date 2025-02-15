Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 14:21
MEBBİS'te Sınav Görevi İsteyemiyorum: "Unvanınız Uygun Değildir" Uyarısı

Arkadaşlar, merhaba.

Millî Eğitim Bakanlığı'nda GİH sınıfında memur olarak görev yapıyorum. KPSS, YKS gibi sınavlarda görev almak istiyorum. İlçede bazı memur ve şef arkadaşlarımızın sınavlarda görev aldığını öğrendim. MEBBİS üzerinden sınav bölümüne girerek Tebellüğ Gerektiren Belgeleri okuyup kabul ettim. Ancak, daha sonra sınav görev istekleri kısmına girdiğimde "Unvanınız sınav görevlendirmesine uygun değildir." şeklinde bir uyarı alıyorum.

Bu durum yalnızca bana mı özgü, yoksa herkes için mi geçerli? Sınavlarda nasıl görev alabileceğim konusunda bana yardımcı olabilir misiniz?

Teşekkür ederim.

Birde MEBBİS?te benim için ?personel grubu? yazıyor, acaba bununla ilgili bir durum olabilir mi? Daha önce, sözleşmeli personelken ?işçi grubu? gibi bir ifade vardı. Bu değişiklikten sonra GYS sınavına başvurmuştum. Sizin sistemde ne yazıyor, kontrol edebilir misiniz?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
15 Şubat 2025 14:39

Kpss yks benzeri sinavlara gis.osym.gov.tr den basvuruluyor.

Mebbisten milli egitimin yaptigi lgs parasiz yatililik vs sınavlara basvuru yapiliyor.


2ven
Şef
15 Şubat 2025 16:15

ÖSYM görevli işlemleri sisteminden yapılıyor. MSÜ?yü kaçırdım daha yeni verildi görevler.

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