KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 14:42
Jandarma uzman çavuşken polisliğe geçiş

2021 yılından beri jandarmada uzman çavuş olarak görev yapıyorum 2026'nın Aralık ayında sözleşmem bitecek ancak 32 dönem POMEM mülakatına girdim şimdi sözlü mülakata gireceğim kazanırsam Eğer sözleşmemi feshedip polisliğe geçebilir miyim bir sıkıntı çıkar mı veyahut sözleşme bitmeden feshedip bir şekilde Tazminatımı alabilir miyim Beni bu konularda bilgilendirecek biri var mı

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