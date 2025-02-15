PMYO Göz Numarası ve Komiser Yardımcılığı

Merhaba, göz numaralarım e-devlet Optik e-Reçete Bilgilerinde yazılan, Sağ gözüm için Silendirik değerim -1.75, sol gözüm ise -0,5. PMYO için bir engel teşkil ediyor mu bu numaralar çizdirmek gerekir mi?

Ekstradan internette net bilgi bulamadığım bir konu, komiser yardımcılığı için gereken şartlar nedir, yaş sınırı mevcut mu?