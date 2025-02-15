KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Şubat 2025 17:55
32. dönem mülakata kalan kaç kişidir

32. Dönem POMEM lisans için sözlğ mülakata kalan kişi sayısı kaçtır?


emrekos
Aday Memur
15 Şubat 2025 21:36

usta bu sene parkur kolaylaştı parkuru geçen aday sayısı geçmişe göre fazladır para yatırıp gelmeyen aday sayısınıda bilmiyoruz ama tahminim minimum spora çağırılan aday sayısının %25 i sözlüye kalmamıştır ordan hesaplayıp sözlüye gelecek kişi sayısını çıkarabilirsin

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